Η πανέμορφη ηθοποιός έβαλε μόνη της στο σενάριο ένα φιλί στον γοητευτικό Μπραντ Πιτ.

Μάργκοτ Ρόμπι και Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν στην νέα ταινία "Babylon" και η όμορφη ηθοποιός αποφάσισε να... αλλάξει από μόνη της λίγο το σενάριο προκειμένου να δώσει ένα φιλί στον 58χρονο γόη, αφού ούτε στην πρώτη ταινία τους (Once Upon A Time In Hollywood) τον είχει φιλήσει!

