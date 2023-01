Έπος Πικέ - Δεν υπάρχει αυτό που σκέφτηκε για να την... πει στη Σακίρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πικέ - Σακίρα: «Αξίζω όσο δύο 22άρες. Αντάλλαξες μια Ferrari με ένα Twingo. Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio», αναφέρει μεταξύ άλλων η Σακίρα στο νέο της τραγούδι, αφήνοντας αιχμές για τον Ζεράρ Πικέ και τη νέα του σύντροφο, Κλάρα Κία.

Τί έκανε ο Καταλανός πρώην άσος για να πικάρει την Κολομβιανή τραγουδίστρια; Κυκλοφορεί οδηγώντας ένα Twingo, όπως είχε υποσχεθεί!

In Shakira’s latest song, she said her ex husband Pique traded in a Ferrari for a Twingo.



So, Pique showed up to work today in a Twingo. @StoolFootball pic.twitter.com/sjGHD3ACDA