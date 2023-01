Τρέλανε κόσμο η σύζυγος του Κράουτς - "Μια κυρία έξω, αλλά θηρίο στο κρεβάτι"! (ΦΩΤΟ)

29 views

Ο Πίτερ Κράουτς και η Άμπι Κλάνσι μίλησαν για τη σεξουαλική τους ζωή (και όχι μόνο) σε συνέντευξή τους.

Ο Άγγλος παλαίμαχος φορ και το πανέμορφο μοντέλο μίλησαν σε συνέντευξή τους για το πώς γνωρίστηκαν, το πρώτο τους ραντεβού, αλλά και τη σεξουαλική τους ζωή.

«Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι γενεθλίων μετά από έναν αγώνα της Λίβερπουλ με τη Γουίγκαν στον οποίο είχα βάλει δύο γκολ μετά από 18 ματς χωρίς να σκοράρω», ανέφερε ο άλλοτε διεθνής άσος, που έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με την όμορφη Αγγλίδα. «Η Άμπι ήταν σερβιτόρα, με πλησίασε και δεν είχα ξαναδεί πιο όμορφη γυναίκα στη ζωή μου. Ακόμη θυμάμαι τα μάτια σου», πρόσθεσε.

Σύντομα άρχισαν να βγαίνουν, με τον πατέρα του μοντέλου-αν και φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ-να αντιδρά. «Ο μπαμπάς μου είναι ο πιο φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ, αλλά όταν του είπα ότι βγαίνουμε έγινε έξαλλος. Πίστευε πως ήταν άσχημο να έχω σχέση με ποδοσφαιριστή. Όταν ήρθε μια μέρα να με πάρει από το σπίτι όλη η οικογένειά μου κοιτούσε από το παράθυρο», ανέφερε εκείνη και πρόσθεσε: «Ήξερα από την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας πως θα είμαστε μαζί για πάντα».

Παράλληλα, μίλησαν για τη ζωή τους στο κρεβάτι. «Μια κυρία έξω, αλλά θηρίο στο κρεβάτι», είπε η Άμπι, με τον Πίτερ να συμφωνεί: «Καλά το είπε ο Ludacris (σ.σ. από τον στίχο του ράπερ «Lady on the street but a freak in the bed). Καθαρή στο χώρο εργασίας, αλλά ‘βρώμικη’ στα σεντόνια».





Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ