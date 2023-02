Εικόνα ΣΟΚ από Τουρκία! Ο σεισμός έσκισε δημιούργησε φαράγγι 300 μέτρων (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένας κατάφυτος ελαιώνας χωρίστηκε στα δύο κατά τη διάρκεια του καταστροφικού σεισμού της περασμένης εβδομάδας στην Τουρκία, δημιουργώντας μια κοιλάδα μήκους περίπου 300 μέτρα, που πλέον έκοψε την περιοχή στα δύο. Τα απίστευτα πλάνα του κομμένου στα δύο ελαιώνα έρχονται από τη νοτιοανατολική συνοικία Altınozu της Τουρκίας, η οποία συνορεύει με τη Συρία.

...????????...It looks close to a huge fault formed after an earthquake in the Turkish province of Hatay.



The fissure runs through an olive grove: it is about 300 km long, 200 m wide, and 30 m deep



According to the latest data, 29,605 people died in Turkey, over 80,000 were injured pic.twitter.com/rwUDiUvt4M