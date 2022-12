Ξεκίνησαν οι αντιδράσεις κατά του Ερντογάν στις ΗΠΑ

Νέα σημαντική παρέμβαση είχαμε από τον αμερικανό αναλυτή Μ. Ρούμπιν.

Αναλυτικά:

”Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ προσπάθησαν να βαδίσουν σε τεντωμένο σκοινί: Από τη μια πλευρά, τουλάχιστον μετά την αρχική συμβουλή του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν προς τον Ουκρανό Πρόεδρο Volodymyr Zelensky να φύγει, η κυβέρνηση Μπάιντεν υποστήριξε την Ουκρανία με όπλα για να καταστεί δυνατή η μάχη της. Από την άλλη πλευρά, ο φόβος του Λευκού Οίκου ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να επιτεθεί, έχει οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να περιορίσουν το βεληνεκές και την ακρίβεια των όπλων που παρέχονται στο Κίεβο.

Κάθε τόσο ο Πούτιν ή οι πληρεξούσιοί του εγείρουν την προοπτική πυρηνικού πολέμου μόνο και μόνο για να διασφαλίσουν ότι οι υποστηρικτές της Ουκρανίας δεν παρέχουν στο Κίεβο καμία πλατφόρμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να πάρει τον αγώνα στη Ρωσία ή σε έδαφος που η Ρωσία διεκδικεί παράνομα, όπως η Κριμαία.

Οι Αμερικανοί διπλωμάτες είναι συχνά αντιδραστικοί και προσεγγίζουν τις κρίσεις με μυωπία. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν μένει στην Ουκρανία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σπάνια εξετάζουν πώς τα προηγούμενα που δημιουργούν μπορούν να μειώσουν το κόστος της επιθετικότητας αλλού.

Σκεφτείτε την Τουρκία: Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους στην Αθήνα, εκτός εάν η Ελλάδα συμβιβαστεί με την κυριαρχία της στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι απειλές του Ερντογάν ήταν τόσο προβλέψιμες.

Οι απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας προηγούνται της κυβέρνησης Μπάιντεν. Και οι δύο Πρόεδροι Ομπάμα και Τραμπ ήταν στην καλύτερη περίπτωση άνισοι όσον αφορά την Τουρκία και συμφιλιωτικοί στη χειρότερη. Καθώς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να κατευνάσει την Τουρκία, ωστόσο, οι απειλές έχουν επιδεινωθεί. Οι απαιτήσεις του Ερντογάν από την Ελλάδα είναι εξίσου παράλογες και ληστρικές, όπως και οι απειλές του Πούτιν για την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ έχει δίκιο να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να θέσουν τον Ερντογάν υπεύθυνο για τις ενέργειές του.

Αντί να αμφισβητούμε, ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να δείξουμε στην Τουρκία ότι η επιθετικότητα δεν είναι ακίνδυνη. Οι απειλές που κάνει τώρα ο Ερντογάν θα πρέπει να επαρκούν για τον τερματισμό όλων των στρατιωτικών πωλήσεων και συνεργασίας με την Τουρκία. Ακριβώς όπως ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν έθεσε κάποτε εμπάργκο στην Κύπρο, σήμερα είναι καιρός για τον Μπάιντεν -ή το Κογκρέσο, εάν ο Μπάιντεν δεν προχωρήσει – να θέσει εμπάργκο στην Τουρκία. Ούτε θα πρέπει να υπάρξουν άλλεςκοινές ασκήσεις. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ θα πρέπει να φύγει από το Ιντσιρλίκ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγγυηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ένα ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα. Η καλύτερη επίθεση είναι μια ισχυρή άμυνα: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναπτύξουν αντιπυραυλικά και αντι-drone συστήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο σήμερα, αντί μετά από οποιοδήποτε ατύχημα ή χτύπημα. Ομοίως, ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί ένας ασταθής δικτάτορας στην Τουρκία από το να επιτεθεί στη μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με το είδος της. Τέλος, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο Ερντογάν μπορεί να θέλει να αποσπάσει την προσοχή των Τούρκων από την οικονομική κακοδιαχείρισή του μιλώντας για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης και της Σύμβασης του Μοντρέ, αλλά οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα είναι προς όφελος της Τουρκίας.”

