Η συγκινητική εξομολόγηση της Δέσποινας Βανδή! «Δεν είμαι πια μόνη κι είμαι ευτυχισμένη»

Η εξομολόγηση στο πλατό του Just The 2 Of Us.

Την «Πανσέληνο» της Χαρούλας Αλεξίου τραγούδησαν χθες ο Λευτέρης Μητσόπουλος και η Λόλα στον τελικό του Just The 2 Of Us και το τραγούδι αυτό έφερε αναμνήσεις στη Δέσποινα Βανδή, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1995. Εγώ μόλις είχα έρθει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, είχα μετακομίσει σε ένα μικρό σπιτάκι και ήμουν μόνη με ένα σκύλο και ένα διθέσιο καναπέ. Χωρίς φίλους», είπε αρχικά η τραγουδίστρια και «λύγισε» στον αέρα του show. «Ήταν Χριστούγεννα και μου θύμισε εκείνη τη στιγμή. Μου θύμισε την μοναξιά. Η σιωπή είναι αλλιώτικη χωρίς παρέα. Διαφορετική όταν την επιλέγεις και διαφορετική όταν αναγκάζεσαι».

Όμως, όπως εξομολογήθηκε η ίδια, η μοναξιά για εκείνη είναι πλέον παρελθόν.

«Τα χρόνια πέρασαν, κάπου στα 30 χρόνια και Χριστούγεννα πλέον δεν είμαι μόνη, είμαι ευτυχισμένη, έχω τριθέσιο καναπέ, έχω δύο σκυλιά και ανθρώπους που αγαπάω. Σημασία έχει η διαδρομή μας και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι», είπε.

