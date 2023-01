14 views

2 Χρυσές Σφαίρες και τώρα φουλ για Όσκαρ:

Όταν θα έχει φύγει από τη ζωή και θα κάνει κάποιος τον απολογισμό της πορείας του, θα θυμούνται τον Στίβεν Σπίλμπεργκ για τον E.T., τα Indiana Jones, το Jurassic Park, το Saving Private Ryan, το The Terminal ή το Catch Me If You Can.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ MENSHOUSE.GR

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ