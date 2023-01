8 views

Συμπέρασμα από ένα επεισόδιο μεν, αλλά πώς να μην αποθεώσεις;

Κάποιος θα πει πως βιαζόμαστε. Και δίκιο θα έχει. Έτσι το επιτάσσει η λογική. Αλλά κάποιες φορές η λογική δεν επιβεβαιώνεται. Κάποιες φορές υπάρχει ένα συναίσθημα, μια διαίσθηση, που την καταργεί. Κι έτσι συμβαίνει με τη σειρά The Last of Us.

