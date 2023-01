20 views

Θα ‘χεις καταλάβει αγαπητέ αναγνώστη την αδυναμία που έχουμε σε αυτό εδώ το site στον Joaquin Phoenix.

Όταν λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε μια ακόμα εκπληκτική ερμηνεία και μάλιστα δωρεάν, τότε η συζήτηση για το τι θα δούμε το βράδυ τελειώνει εδώ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ertflix που θα βρεις το «You were never really here».

Διαβάστε τη συνέχεια στο menshouse.gr

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ