Η τρομερή Σάκκαρη έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Περθ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μαρία Σάκκαρη: H Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6) επικράτησε με 6-1, 7-5 της Βελγίδας (Νο.29) σε 82 λεπτά και πέτυχε τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν η ελληνική ομάδα για να εξασφαλίσει την πρωτιά στο Group A.

Ό,τι και να γίνει στη συνέχεια της σειράς με το Βέλγιο η Ελλάδα έχει περάσει στον τελικό του Περθ, όμως καλό θα ήταν να κυνηγήσει τις νίκες για να βελτιώσει το ρεκόρ της στο γκρουπ ώστε να έχει πιθανότητες πρόκρισης στην τετράδα ως καλύτερη φιναλίστ σε περίπτωση ήττας αύριο.

Η αντίπαλός της θα είναι μια εκ των Κροατία και Γαλλία, με την ομάδα του Μπόρνα Τσόριτς να είναι το φαβορί, καθώς προηγείται από χθες με 2-0.

Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στη σύνθεσή της, η ελληνική ομάδα έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται ακόμα και το τρόπαιο!

Team Greece are through to the City Finals in Perth - and they are very excited about it! #UnitedCup pic.twitter.com/RQPrsBbRTY