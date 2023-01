Περίπατος για Σάκκαρη! Έκανε το καθήκον της και προκρίθηκε στον β’ γύρο του Australian Open (Vids)

Με... άνεση προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Australian Open η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Γουάν και επικράτησε με 2-0 (6-1, 6-4).

Η Σάκκαρη επιβλήθηκε κατά κράτος στο πρώτο gameκαι το κομβικό σημείο ήταν το τέταρτο σετ, όπου είχε τριπλή ευκαιρία η Γουάν αν κάνει break, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο δεύτερο σετ η Γουάν πρόβαλε μεγαλύτερη αντίσταση, αλλά η Σάκκαρη είχε λύσεις και πήρε τη νίκη. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη 18χρονη Ρωσίδα, Ντιάνα Σνάιντερ.

THAT is how you finish a match @mariasakkari cracks 38 winners to pass her first #AO2023 test@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/5QwoXgryYJ