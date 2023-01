Ψυχωμένη Σάκκαρη! Με σπουδαία ανατροπή στους "32" του Australian Open (ΒΙΝΤΕΟ)

Μαρία Σάκκαρη: Μετά από μεγάλη μάχη 2 ωρών και 33 λεπτών, η Μαρία επικράτησε της 18χρονης Ρωσίδας (Νο.106) με 3-6, 7-5, 6-3 και περιμένει μεθαύριο (20/1) στον τρίτο γύρο τη νικήτρια του αγώνα Ζου-Τάιχμαν.

Η Μαρία Σάκκαρη κλήθηκε για άλλη μια φορά να αποφύγει τις παγίδες του... άγνωστου και παρότι πέρασε δύσκολες στιγμές, κατάφερε να μείνει όρθια. Δεν ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις της και στο τέλος πήγε να πληρώσει τα δικά της λάθη, αλλά η ουσία μετράει... Και η ουσία είναι ότι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει την πορεία της στη Μελβούρνη και εξακολουθεί να «βλέπει» μακριά.

Είναι η πέμπτη φορά που περνάει στον τρίτο γύρο του Australian Open και παρότι κληρώθηκε στη βαριά πλευρά του ταμπλό (Σβιόντεκ, Πεγκούλα, Γκοφ), έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει βαθιά στη διοργάνωση.

Πρέπει, φυσικά, να προσέξει τα διπλά λάθη της, γιατί σήμερα έφτασε τα 9 και είναι ο λόγος που δεν καθάρισε πιο εύκολα τον αγώνα...Είχε συνολικά 40 αβίαστα λάθη, ενώ πέτυχε και 32 winners.

Into the third round @mariasakkari ???????? digs deep to edge qualifier Diana Shnaider 3-6 7-5 6-3. @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/wf9YACI3J2

LET'S GO ????????



A tight second set goes the way of @mariasakkari. The no. 6 seed breaks Shnaider to level things 6-3 5-7. @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/hL20pU5H65