Πρώτη νίκη σε Grand Slam για Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έχοντας τη θερμή υποστήριξη του κοινού στο Court 13, τα δύο αδέρφια επικράτησαν με 3-6, 7-5, 6-3 σε 2 ώρες και 3 λεπτά και σημείωσαν την πρώτη νίκη τους ως ομάδα σε Grand Slam.

Είχαν αγωνιστεί και σε Μελβούρνη-Λονδίνο το 2021, ενώ πέρυσι έκαναν το ντεμπούτο τους στο US Open.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει και στο μονό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (περίπου στις 03.30) τον Τάλον Γκρίκσπορ.

It's the FIRST Grand Slam doubles win for the Tsitsipas brothers



