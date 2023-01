"Αυτοκτόνησε" η Σάκκαρη - Ήττα - σοκ και αποκλεισμός από Αυστραλιανό Όπεν από την Ζου (vid)

Αυστραλιανό Όπεν: Η Μαρία Σάκκαρη προδόθηκε από τα δικά της λάθη (52 αβίαστα!) και αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του Australian Open, χάνοντας από την Κινέζα Λιν Ζου 7-6(3), 1-6, 6-4. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσει στο τουρνουά της Μελβούρνης και μένει εκτός 16άδας σε τέταρτο διαδοχικό γκραν σλαμ, ενώ η 28χρονη Ζου, που για πρώτη φορά στην καριέρα της έπαιζε στον τρίτο γύρο ενός major, προχωρά και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη Βικτόρια Αζαρένκα από τη Λευκορωσία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρία διαδοχικά break, με την Κινέζα να παίρνει προβάδισμα και στη συνέχεια να φτάνει στο 5-3, βελτιώνοντας πολύ την απόδοσή της στο σερβίς. Η Σάκκαρη στο κρίσιμο σημείο αντέδρασε, πήρε τρία συνεχόμενα γκέιμ και πέρασε μπροστά με 6-5, αλλά η Ζου ισοφάρισε και κυριάρχησε στο τάι μπρέικ, το οποίο κέρδισε με 7-3.

Ανάλογο ξεκίνημα (τρία break) υπήρξε και στο δεύτερο σετ, αυτή τη φορά όμως ήταν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αυτή που πήρε... κεφάλι (2-1). Στο τέταρτο γκέιμ έσωσε τέσσερα break points, στη συνέχεια «έσπασε» εκ νέου το σερβίς της αντιπάλου της και έφτασε άνετα στο 6-1 και την ισοφάριση.

Το τρίτο και αποφασιστικό σετ ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για τη Σάκκαρη, η οποία βρέθηκε πίσω με 2-0 και δυσκολεύτηκε πολύ να κρατήσει τα δύο επόμενα σερβίς της, σώζοντας συνολικά τρία break points. Προσωρινά η Ελληνίδα τενίστρια αντέδρασε, εκμεταλλεύθηκε κάποια λάθη της Ζου και επανέφερε την ισορροπία, προσπερνώντας με 4-3.

Στο πιο κρίσιμο σημείο, όμως, έκανε διαδοχικά λάθη, έδωσε εύκολα ένα -ψυχολογικά κρίσιμο- γκέιμ στην αντίπαλό της (4-4) και έχασε το σερβίς της, παρότι έσωσε πάλι τρία break points. Η 28χρονη Κινέζα δεν άφησε την τεράστια ευκαιρία να πάει χαμένη και με άσο «σφράγισε» τη νίκη και τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της σε γκραν σλαμ.

