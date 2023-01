Λύγισαν στο tie-break τα αδέρφια Τσιτσιπά (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν με 7-6(6), 4-6, 7-6(7) από τους Νο1 του ταμπλό Γουέσλι Κούλχοφ και Νιλ Σκάπσκι, μετά από 2 ώρες και 45 λεπτά αγώνα στην Kia Arena και αποκλείστηκαν στον 2ο γύρο του Australian Open-στο διπλό-, λυγίζοντας στο tie-break του 3ου σετ.

Κουλχοφ και Σκάπσκι πήραν προβάδισμα στο παιχνίδι μετά από ένα συγκλονιστικό 1ο σετ το οποίο κράτησε 62 λεπτά, με το ελληνικό δίδυμο να απαντάει στα δύο μίνι break των Κούλχοφ και Σκάπσκι, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και στο τρίτο (1-0).

Το μοναδικό break του αγώνα ήρθε από τους αδερφούς Τσιτσιπά που έκαναν το 3-2 στο 2ο σετ φτάνοντας ένα πλεονέκτημα το οποίο και κράτησαν και κατέκτησαν το σετ με 6-4 σε 41 λεπτά.

Στο 3ο σετ τα δύο ζευγάρια κράτησαν το σέρβις τους, με τους νικητές να κρίνονται στο tie-break. Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς πήραν προβάδισμα με 5-2, όμως από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα σερί 5-0, με τους Κούλχοφ και Σκάπσκι να παίρνουν προβάδισμα με 7-5 για να φτάνουν στη νίκη με 10-7.

