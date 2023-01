Νέο βραβείο για το ηλεκτρικό μοντέλο του Fiat 500

13 views

Το πλέον πολυβραβευμένο μοντέλο στην ιστορία της Ιταλικής μάρκας.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό FIAT 500 έχει κατακτήσει σε λιγότερο από τρία χρόνια παρουσίας περισσότερα από 37 διεθνή βραβεία και αποτελεί το πλέον πολυβραβευμένο μοντέλο στην ιστορία της Ιταλικής μάρκας.Πλέον πρόσφατη διάκριση η κατάκτηση του ετήσιου βραβείου του Βρετανικού περιοδικού What Car? στις κατηγορίες “best small electric car for the city” και “best convertible for value”Περισσότεροι από 120.000 αγοραστές έχουν επιλέξει το νέο 500 στην Ευρώπη, καθιστώντας το ως το πλέον δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην κατηγορία του στην Ευρώπη.

Το νέο, αμιγώς 500 είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που είναι διαθέσιμο με τρία αμαξώματα: hatchback, cabrio και το καινοτόμο 3+1. Εφοδιασμένο με μπαταρία χωρητικότητας 42kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 320 σε μικτές συνθήκες (WLTP), ενώ αγγίζει τα 460χλμ. αυτονομίας σε αστικές συνθήκες. Παράλληλα το σύστημα φόρτισής του επιτρέπει -σε κατάλληλο δίκτυο- την ανάκτηση αυτονομίας 50χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, ενώ σε 35 λεπτά η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει το 80% της φόρτισής της.

Ήδη το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε 38 χώρες σε όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη και το Ισραήλ, μέχρι τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία, αυτή η παγκόσμια απήχηση θα επεκταθεί περαιτέρω, με το νέο 500 να συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο με το λανσάρισμά του και στην αγορά των Η.Π.Α. το 2024.

ΠΗΓΗ: star.gr

