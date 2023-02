BMW: Ξεκίνησε το 2023 με δύο τριπλές επιτυχίες - Τα μοντέλα που διακρίθηκαν

17 views

Ο κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων BMW ξεκίνησε το 2023 με τρεις διακρίσεις σε φημισμένους θεσμούς βραβείων στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των "Best Cars 2023" όπου συμμετείχαν οι αναγνώστες του Γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου "auto, motor und sport", η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX1 xDrive30 κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία των compact SUV, η BMW Σειρά 2 Coupé επανέλαβε την περσινή επιτυχία της.

Βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της κατάταξης της compact κατηγορίας, ενώ η BMW Σειρά 3 ψηφίστηκε ως "Καλύτερο Αυτοκίνητο" στη μεσαία κατηγορία. Το δεύτερο χατ-τρικ της νέας χρονιάς ήρθε με τις διακρίσεις της αμιγώς ηλεκτρικής BMW i7, της BMW Σειράς 4 Coupé και της BMW Σειράς 4 Cabrio στα θεσμό βραβείων "Car of the Year Awards 2023" που διοργάνωσε το περιοδικό "What Car?" στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην τελευταία ψηφοφορία των αναγνωστών που πραγματοποιήθηκε από το "auto, motor und sport" συμμετείχαν 422 τρέχοντα μοντέλα σε 13 κατηγορίες και μια ανεξάρτητη κατάταξη με την ονομασία "εισαγόμενα αυτοκίνητα" – περισσότερες συμμετοχές από ποτέ στην ιστορία ενός θεσμού που βρίσκεται τώρα στην 47η έκδοσή του. Πάνω από 100.000 ερωτηθέντες είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα.

Πηγή: star.gr

