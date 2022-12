Τεράστιο διπλό της Μπασκόνια στην έδρα της Εφές - Μεγάλο καλάθι από Γκιεντράιτις

Euroleague: Δύο ομάδες με το ίδιο ρεκόρ, δύο ομάδες με διαφορετικό στόχο πάτησαν το παρκέ του Σινάν Ερντέμ Ντομ το βράδυ της Τετάρτης (14/12). Αναντολού Εφές και Μπασκόνια έδωσαν τεράστια μάχη για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, με τους Βάσκους να παίρνουν τεράστια νίκη στην Κωνσταντινούπολη (83-78) και να στέλνουν μήνυμα σε όλη την Ευρώπη.

Στο 7-6 έπεσε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν (4-3 εντός και 3-3 εκτός έδρας), που είδε το σερί των πέντε θετικών της αποτελεσμάτων να διακόπτεται απότομα. Ο Ροντρίγκ Μπομπουά έκανε τα πάντα, ο Αμάτ Εμπαγέ προσπάθησε να γίνει ο ήρωας, ο Βασίλιε Μίτσιτς σκόραρε κατά ριπάς, όμως ο Γουίλ Κλάιμπερν ήταν αρκετά άστοχος, με την ομάδα του να έχει μόλις έξι βολές.

Στο 8-5 ανέβηκε η Μπασκόνια (6-1 εντός και 2-4 εκτός έδρας), που είχε τους Μάρκους Χάουαρντ - Βάνια Μαρίνκοβιτς σε πολύ μεγάλη βραδιά. Ο Χοάν Πεναρόγια κάλυψε την πολύ σημαντική απουσία του Πιέρια Χένρι με ομαδική δουλειά, η ομάδα του είχε 12/13 βολές και δίκαια πήρε την νίκη που την κρατάει για τα καλά στο παιχνίδι της οκτάδας και των playoffs.

Ο αγώνας

Με τον Μίτσιτς να σκοράρει κατά ριπάς και με τον Μπομπουά να κόβει το ένα σουτ του Χάουαρντ πίσω από το άλλο, η Εφές πήρε νωρίς το προβάδισμα, έκλεισε την περίοδο στο 23-21, πριν κάνει το ξέσπασμά της στο ξεκίνημα της δεύτερης και χτίσει εν ριπή οφθαλμού προβάδισμα 15 πόντων (39-24). Στο ημίχρονο οι παίκτες του Αταμάν είχαν τον έλεγχο απέναντι στις μόλις δύο ασίστ των Βάσκων, που έτσι δεν μπορούσαν να απειλήσουν πραγματικά.

Το έκαναν στην τρίτη περίοδο, με μια καταπληκτική εμφάνιση, πήγαν στο +10 (58-68) στο 31' με Χάουαρντ και Μαρίνκοβιτς σε απίθανη κατάσταση, ωστόσο η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα 12-2 για να ισοφαρίσουν στο 70-70 στο 35' και από εκεί και πέρα το ματς μετατράπηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα. Ο Γκιεντράιτις με ατομική ενέργεια έκανε το 73-76, ο Κότσαρ έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων στους Βάσκους, με τον Γκιεντράιτις να "ξαναχτυπάει" και με καλάθι στο φινάλε της επίθεσης να καθαρίζει τη μπουγάδα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Πέτεκ, Μπάλακ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-21, 46-36, 58-64, 83-78

