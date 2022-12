Έκαναν την "Παλάου Μπλαουγκράνα".... ΟΑΚΑ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού (ΒΙΝΤΕΟ)

Oι «πράσινοι» παίζουν σε ακόμα ένα παιχνίδι με την συμπαράσταση των φιλάθλων τους, οι οποίοι έχουν δώσει άλλο χρώμα στο ματς με την Μπαρτσελόνα, βγάζοντας φωνή και προσπαθώντας να μεταδώσουν την ενέργεια και τον παλμό τους στους παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς.

Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών ταξίδεψαν από την Αθήνα για την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο να στηρίξουν την ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Always by our side ????☘️#paobc #PAOFANS pic.twitter.com/GxB8o6E8GJ