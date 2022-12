Κάνει... πλάκα ο Ντόρσεϊ - Νέος "βομβαρδισμός" με 5/7 τρίποντα - Τι... έχασαν στον Ολυμπιακό! (Vid)

Νέα τρομερή εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του στην G-League ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πέτυχε 26 πόντους στη νίκη των Texas Legends με 123-108 επί των Long Island Nets.

O πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε και πάλι εκπληκτική στατιστική με 5/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 32 λεπτά και συνεχίζει να ψάχνει την επιστροφή του στους Ντάλας Μάβερικς, αφού το όνειρό του ήταν πάντα να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Δείτε τα νέα κατορθώματά του:

Like clock work.



26 PTS (71 3p%) | 2 AST | +25



the film from @dallasmavs @TDORSEY_1: pic.twitter.com/tobWVTgKxP