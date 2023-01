Φιλικό της Ελλάδας με την Σλοβενία στις 4 Αυγούστου - "Μέσα" και ο Giannis - Eίναι επίσημο!

Εθνική Ελλάδας: Η ΕΟΚ γνωστοποίησε ότι στις 4 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία, με τον κόσμο να περιμένει μια... τιτανομαχία μεταξύ των ΝΒΑερ Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς.

Μάλιστα, στην ανάρτησή της στα social media η ομοσπονδία έχει σε περίοπτη θέση τόσο τον αστέρα της «γαλανόλευκης» και των Μιλγουόκι Μπακς, όσο και τον Σλοβένο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς.

Καλή χρονιά!!! Απλά κρατήστε την ημερομηνία: 04.08.2023!

Happy new year!!! First action for 2023: Take out your calendars and just SAVE THE DATE… 04.08.2023! Do we need to say something more??? @kzs_si @FIBA #GRESLO #HellasBasketball pic.twitter.com/vAYelVvByM