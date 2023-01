Δεν υπάρχει αυτό! Δείτε το πιο τρελό σουτ της... δεκαετίας! (BINTEO)

Λιθουανία: Απίστευτο κι όμως αληθινό μιας και στον αγώνα της Νεβέζις με την Πιένο ο Τιμ Λάμπρεχτ έγινε το πρόσωπο της βραδιάς, όχι για την απόδοσή του στην αναμέτρηση, αλλά για ένα σουτ που πέτυχε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

​

Πιο συγκεκριμένα πέταξε τη μπάλα από τη ρακέτα της ομάδας του στο αντίπαλο καλάθι, με το ζήτημα όμως να μην είναι αν τελικά πέτυχε το καλάθι, αλλά ο τρόπος που έγινε αυτό, με τον πόντο τελικά να μετράει κανονικά.



Δείτε το απίστευτο καλάθι που μπήκε στη Λιθουανία.



SHOT OF THE SEASON ALERT IN LITHUANIA ????????



???? @betsafeLKL pic.twitter.com/NnHwV1JKb0