Υπερηχητικός Ντόρσεϊ! Σκόραρε "30άρα" με έξι τρίποντα και χωρίς να εκτελέσει βολή (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι κι αν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες ερίζουν για την απόκτησή του; Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δείχνει αποφασισμένος να κυνηγήσει όπως μπορεί το όνειρο να ξαναπαίξει σε ομάδα του NBA, κάνοντας πράγματα και θαύματα σε κάθε του ματς στην G-League.

Στο τελευταίο παιχνίδι, οι Texas Legends ηττήθηκαν από τους Salt Lake City Star με 125-116, όμως ο 26χρονος γκαρντ ήταν για άλλη μια φορά εντυπωσιακός, έχοντας 30 πόντους με 6/11 δίποντα και 6/13 τρίποντα (χωρίς να εκτελέσει ούτε μία βολή), καθώς επίσης 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος, σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την εμφάνισή του:

You already know what time it is



30 PTS | 4 REB | 6 AST | 2 STL@TDORSEY_1 : pic.twitter.com/nQxhIkp8mE