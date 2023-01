Τεράστιο διπλό της Μπάγερν στην έδρα της Εφές με ανατροπή - Συνεχίζει τις νίκες η Ζαλγκρίς

27 views

Η «μαχητική» Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε από το -16 στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Αναντολού Εφές, και με πέντε τρίποντα στην 4η περίοδο έφυγε με το σπουδαίο διπλό από την Πόλη (89-81). Ασύλληπτος ο Οθέλο Χάντερ και εξαιρετικός ο Κάσιους Ουίνστον και τους νικητές, στα... ρηχά τα αστέρια του Εργκίν Αταμάν. Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε να «κλέψει» το παιχνίδι στο Κάουνας, αλλά η "Zalgirio Arena"... κατάπιε τους Σέρβους με ένα εντυπωσιακό σερί στο φινάλε. Νέα νίκη για τη Ζαλγκίρις (71-66), που έρχεται στο ΟΑΚΑ με τέσσερα σερί θετικά αποτελέσματα.

Εφές Αναντολού - Μπάγερν Μονάχου: Αυτή κι αν ήταν έκπληξη. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Σέιν Λάρκιν στη φετινή Euroleague ήθελε οπωσδήποτε την νίκη για να μπει ξανά στην οκτάδα, βρέθηκε στο +16 στην 3η περίοδο, αλλά δεν... καθάρισε το ματς και το πλήρωσε. Η Μπάγερν Μονάχου απέδειξε την... die hard νοοτροπία της, βρήκε μεγάλα σουτ στην τελική ευθεία και έφυγε με το διπλό από το "Sinan Erdem" για να ανέβει στο 8-12 και να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες έχει για τα πλέι οφ. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έκαναν ένα... βήμα πίσω και «έπεσαν» στο 10-10.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο ασύλληπτος Οθέλο Χάντερ, που φέτος έχει γίνει και... σουτέρ. Ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού «άγγιξε» το double - double (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ), μετρώντας και 4/6 τρίποντα. Μάλιστα, τα δυο σουτ που έβαλε πίσω από τα 6,75μ. στην 4η περίοδο ήταν και εκείνα που γύρισαν το ματς. Από... κοντά ήταν και ο Κάσιους Ουίνστον, με μια εξαιρετική εμφάνιση (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ.).

Στην αντίπερα όχθη, τα... αστέρια του Αταμάν δεν ήταν σε καλό βράδυ. Ο Λάρκιν είχε 8 πόντους και 7 ασίστ, αλλά μέτρησε 1/4 τρίποντα και φάνηκε κάπως διστακτικός επιθετικά. Από την μεριά του, ο Βασίλιε Μίσιτς είχε 15 πόντους, αλλά με 6/16 σουτ και μόλις 2 ασίστ, ενώ ο Ουίλ Κλάιμπερν δεν πλησίασε τα υψηλά του στάνταρντς (4π. με 1/4 σουτ και 4 ριμπάουντ).

Μοιρασμένο ξεκίνημα στην Πόλη

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν μοιρασμένο (11-11 στο 5'). Οι Γερμανοί είχαν σε καλό βράδυ τον Νικ Ουάιλερ - Μπαμπ (7 πόντοι και 2 ασίστ) και επιχείρησαν να πάρουν τα ηνία (21-24 στο 10'), με τους γηπεδούχους να μην βρίσκουν ρυθμό πίσω από τα 6,75μ. (1/5 τρίποντα).

Ο Μπράιαντ κάλυψε την αστοχία των σταρ της Εφές

Στη 2η περίοδο η τουρκική ομάδα αύξησε την ένταση στην άμυνά της και με ένα γρήγορο 8-2 προσπέρασε (29-25 στο 15'), παρά την... μάχη που έδιναν οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι. Τα «πολυβόλα» της Εφές έριχναν... άσφαιρα στο πρώτο μέρος (0/2 σουτ ο Λάρκιν, 1/2 ο Κλάιμπερν, 2/6 ο Μίσιτς), αλλά ο Ελάιζα Μπράιαντ είχε πάρει μπρος (11π. με 4/4 δίποντα και 3/4 βολές) και οι back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης πήραν τον έλεγχο (40-36 στο 20'). Πρωταγωνιστής των φιλοξενούμενων στο ημίχρονο ήταν ο Οθέλο Χάντερ (9 πόντοι και 4 ριμπάουντ), που κρατούσε την Μπάγερν στο ματς παρά τα 3/15 τρίποντά της.

Πίστεψαν πως το... καθάρισαν οι Τούρκοι, επέστρεψαν γρήγορα οι Γερμανοί

Ο πολύτιμος Κρις Σίνγκλετον με σημαντική παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ έκανε τους Τούρκους να αισθάνονται πιο άνετα (50-41 στο 24') και κάπου εκεί η ομάδα του Εργκίν Αταμάν... απασφάλισε. Με ένα σερί 11-0 και σκορ -κυρίως- από τη frontline της η Εφές πήγε στο +16 (57-41 στο 26') και πίστεψε ότι «τελείωσε» το ματς. Όμως, η πάντα «μαχητική» προσπάθεια του συνόλου του Τρινκιέρι απέφερε καρπούς, καθώς η Μπάγερν επέστρεψε σε χρόνο dt και «ροκάνισε» την απόσταση καλή κυκλοφορία της μπάλας και επιθετική πολυφωνία (64-59 στο 30', 9π. και 6ασ. ο Κάσιους Ουίνστον).

Τρίποντο... φεστιβάλ της Μπάγερν και διπλό στην Πόλη

Με τη γερμανική ομάδα να έχει επιστρέψει σε «απόσταση βολής», ο Μίσιτς ευστόχησε σε δύο σημαντικά τρίποντα (66-61 στο 31' και 74-68 στο 35'), αλλά η ομάδα από το Μόναχο παρέμενε... die hard και βρήκε με τη σειρά της μεγάλα σουτ. Έτσι, πρώτα μάζεψε εκ νέου την απόσταση (74-71 με 3π. του Ουίνστον), μετά ισοφάρισε (74-74 με 3π. του Χάντερ) και στη συνέχεια προσπέρασε (74-77 με 3π. του Γκιφάι). Ωστόσο, το... τρίποντο φεστιβάλ δεν σταμάτησε εκεί, με τον Ρούμπιτ και τον «καυτό» Χάντερ να βάζουν άλλα δυο σουτ πίσω από τα 6,75μ. και τον Εργκίν Αταμάν να καλεί έξαλλος τάιμ άουτ (77-83). Στην ουσία, η Μπάγερν βρήκε πέντε (!) διαδοχικά, εύστοχα τρίποντα μέσα σε τρία λεπτά και έγινε ξαφνικά το... αφεντικό του παιχνιδιού. Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν... χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους, οι βιαστικές επιλογές τους δεν έφερναν αποτελέσματα και ο Ρούμπιτ έστειλε τους Γερμανούς στο +10 (77-87 στο 38'), από το οποίο η Εφές δεν μπορούσε να επιστρέψει στο τελευταίο δίλεπτο, με τον Τρινκιέρι να φεύγει από την Πόλη με ένα σπουδαίο διπλό (81-89 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 21-24, 40-36, 64-59, 81-89.

Ζαλγκίρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας: Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει να κινείται το «τρένο» του Κάζις Μακσβίτις, παρά το γεγονός πως έχασε τον καλύτερό του παίκτη (Κίναν Έβανς) με τραυματισμό που θα τον κρατήσει στα «πιτς» μέχρι το φινάλε της σεζόν. Η Ζαλγκίρις είδε τον επικίνδυνο Ερυθρό Αστέρα να «αγκαλιάζει» το διπλό (+7 στο 36'), όμως βρήκε ένα σπουδαίο 13-0 στην τελική ευθεία της αναμέτρησης και απέκτησε ξανά τον έλεγχο.

Έτσι, οι Λιθουανοί έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες, ανέβηκαν στο 12-8, παραμένουν για τα καλά εντός οκτάδας και έρχονται στο ΟΑΚΑ για το ματς με τον Παναθηναϊκό (26/1) σε μια περίοδο που... πετούν φωτιές. Αντιθέτως, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 10-10 και μοιάζουν αρκετά προβληματισμένοι με την τιμωρία που δεν επιτρέπει στον Φακούντο Καμπάτσο να μπει στο ρόστερ τους στην Euroleague.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Εντγκάρας Ουλανόβας, που εν πολλοίς καθόρισε το ματς με τα τρίποντά του στο τέλος. Ο έμπειρος σμολ φόργουορντ είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ με τους Ακίλε Πολονάρα και Ρόλαντ Σμιτς να προσθέτουν από 10 πόντους έκαστος. Από την άλλη μεριά, ο Φιλίπ Πετρούσεφ είχε 16 πόντους, αλλά έμοιαζε... μόνος με τους Νεμάνια Νέντοβιτς και Λούκα Βιλντόζα να προβληματίζονται απέναντι στη σκληρή άμυνα των Λιθουανών. Ο Σέρβος «μπόμπερ» είχε 5/17 σουτ (11π.), ενώ ο Αργεντινός γκαρντ μέτρησε 9 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα, αλλά και 1/6 τρίποντα και 3 λάθη.

Έκανε... κουμάντο από νωρίς η Ζαλγκίρις

Η ομάδα του Κάζις Μακσβίτις έκανε... κουμάντο στα πρώτα λεπτά μέσα από την άμυνά της (12-5 στο 5' με 6π. του Ρόλαντ Σμιτς), καθώς οι Σέρβοι έκαναν λάθη και δεν πατούσαν καλά στο παρκέ. Μάλιστα, η «καλοκουρδισμένη» λιθουανική ομάδα μπαίνοντας με ενέργεια στην κατάμεστη "Zalgirio Arena" μπόρεσε να ελέγξει το ματς στην 1η περίοδο (20-14), προκαλώντας εκνευρισμό στους άστοχους φιλοξενούμενους (1/5 τρίποντα, 5 λάθη).

Ο Πολονάρα κράτησε τους Λιθουανούς στο... τιμόνι

Ο Ακίλε Πολονάρα εξελίχθηκε σε "X-Factor" της αναμέτρησης και οι γηπεδούχοι έφτασαν σε διψήφιο προβάδισμα (28-18 στο 13'), όμως το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς «απάντησε» με δυο τρίποντα από τους Μπεν Μπέντιλ και Τζον Χόλαντ (30-24 στο 15'). Παρ' όλα αυτά, η Ζαλγκίρις παρέμεινε κυρίαρχη και δεν απειλήθηκε (38-30 στο 20'), σε ένα ματς με χαμηλό τέμπο. Ο Πολονάρα είχε 10π. στο ημίχρονο με 4/4 εντός πεδιάς, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας δεν έπαιρνε όσα θα ήθελε από τον Νεμάνια Νέντοβιτς (4π. με 2/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1 ασίστ και 1 λάθος).

Πλήρης ανατροπή και... αλλαγή σκηνικού με εξαιρετικό Πετρούσεφ

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετική υπόθεση, με τον «Νέντο» να κάνει step up και να φέρνει τους «ερυθρόλευκους» στον πόντο με το πρώτο εύστοχο τρίποντό του (42-41 στο 24'). Παράλληλα, ο Φιλίπ Πετρούσεφ ένιωσε άνετα μέσα στη ρακέτα και βρήκε σκορ με τους παίκτες του Κάζις Μακσβίτις να μην έχουν το... αντίδοτο (50-51 στο 29'). Έτσι, τα δεδομένα άλλαξαν πλήρως, με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει 26-12 υπέρ του επιμέρους σκορ στην 3η περίοδο και από το -8 του ημιχρόνου να βρίσκεται στο +6 στο 30' (50-56 με καλάθι at the buzzer του Όγκνιεν Ντόμπριτς).

Εντυπωσιακό σερί της Ζαλγκίρις στο φινάλε και το... σερί καλά κρατεί

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου είχαν την απαιτούμενη ώθηση και ακουμπώντας την μπάλα στη ρακέτα παρέμειναν μπροστά (55-62 στο 35'). Μάλιστα, το μομέντουμ έμοιαζε να έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό που ο Λούκα Βιλντόζα έφτασε στο 5ο κλέψιμό του στο 36' και «έγραψε» το 57-64. Όμως, οι Νίκολα Ιβάνοβιτς και Νέντοβιτς αστόχησαν σε προσπάθειες που θα... κλείδωναν το διπλό και με 2/2β. του Εντγκάρας Ουλανόβας η Ζαλγκίρις απέκτησε «παλμό» (61-64 στο 38').

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του ματς ο Βιλντόζα αστόχησε για τρεις, ενώ ο Τόμας Ντίμσα, που μέχρι τότε είχε 0/5 τρίποντα, βρήκε στόχο και οι Λιθουανοί ισοφάρισαν (64-64) ξεσηκώνοντας το κοινό τους. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς κάλεσε τάιμ άουτ, αλλά ο «Νέντο» βρήκε και πάλι σίδερο και ο Ουλανόβας έβαλε μπροστά τη Ζαλγκίρις μέσα σε πανδαιμόνιο (67-64 στο 39'). Επί της ουσίας, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως το 4λεπτο black out των Σέρβων για να κάνουν ένα 10-0 σερί και να πάρουν τα ηνία. Η "Zalgirio Arena" είχε... καταπιεί τους φιλοξενούμενους, ο Βιλντόσα έκανε άλλο ένα λάθος και ο ηγέτης Ουλανόβας «σφράγισε» την νίκη με ακόμα μια «βόμβα» (70-64). Στα τελευταία δευτερόλεπτα τίποτα δεν άλλαξε δραματικά και η φορμαρισμένη λιθουανική ομάδα έφτασε στην 4η σερί νίκη (71-66).

Τα Δεκάλεπτα: 20-14, 38-30, 50-56, 71-66.

