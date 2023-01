Δημοσίευμα... σεισμός από Ιταλία - Σοβαρή εξέλιξη με Ουόκαπ στον Ολυμπιακό (ΦΩΤΟ)

Τόμας Ουόκαπ: Σοβαρές εξελίξεις φαίνεται ότι υπάρχουν στον Ολυμπιακό σχετικά με το μέλλον του Αμερικανού γκαρντ της ομάδας μιας και όπως γράφει, σε ανάρτησή του, ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν ήδη συζήτηση με τον παίκτη με στόχο να ανανεώσουν το συμβόλαιό του μέχρι το 2025, με το υπάρχον να λήγει το 2024.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Τόμας Ουόκαπ είναι από τους πιο καθοριστικούς παίκτες του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα τη φετινή σεζόν έχοντας 7 πόντους, με 53,3% στο δίποντο, 32,7% στο τρίποντο, 95,8% στις βολές, 2,8 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 2.1 κλεψίματα μέσο όρο, σε σχεδόν 25 λεπτά συμμετοχής.

Thomas Walkup and Olympiacos Piraeus are in advanced negotiations for the renewal of the contract. The American is ready to sign a new contract until 2025 with an increase in salary, source tell me.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #OlympiacosBC #Ολυμπιακός #Walkup