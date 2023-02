Τρομερά πράγματα στο Φενέρ - Ολυμπιακός - Δεν άφηναν τους διαιτητές να μπουν στα αποδυτήρια (vid)

Φενέρμπαχτσε: Εξαγριωμένοι ήταν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, μιας και θεωρούσαν λάθος τις αποφάσεις των διαιτητών με αποτέλεσμα με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου έκλεισαν τη δίοδο των διαιτητών προς τα αποδυτήρια, με τους Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Τζόσεφ Μπισάνγκ και Κάρλος Κόρτες.

Οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε ήταν αυτοί που τελικά μπήκαν στην μέση και άνοιξαν τον δρόμο με τους διαιτητές να περνούνε ανάμεσα από τους εξαγριωμένους οπαδούς που είχαν δημιουργήσει μία καυτή ατμόσφαιρα μιας και φωνάζανε και χειροκροτούσανε ειρωνικά.



Fenerbahce fans see referees out to the locker room after the first-half ???? #EuroLeague pic.twitter.com/AzAF39EsUe