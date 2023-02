Αρχηγική παρέμβαση Παπαγιάννη - Δηλώσεις για τη θέση του ΠΑΟ στην Ευρωλίγκα - "Πρέπει να..."

Γιώργος Παπαγιάννης: Για τον ρόλο του αρχηγού στους Πράσινους, αλλά και για το γεγονός ότι δεν είναι σωστό το Τριφύλλι να βρίσκεται τόσο χαμηλά στη βαθμολογία της Euroleague, μίλησε ο Έλληνας σέντερ στο κανάλι της διοργανώτριας Αρχής.

«Ήταν ένα όνειρο να γίνω αρχηγός του Παναθηναϊκού και έγινε πραγματικότητα. Παίρνω παράδειγμα απ΄όσους είχα στην θέση του αρχηγού και ξέρω πως πρέπει να είσαι εκεί για τους συμπαίκτες σου, τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ. Ο αρχηγός πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στους προπονητές και τους παίκτες, ώστε να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Μεγάλωσα εδώ, είναι η οικογένειά μου. Δεν είναι σωστό ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται χαμηλά στην βαθμολογία. Το λέω σαν αρχηγός και σαν ένας παίκτης που βρίσκεται τόσα χρόνια εδώ. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό», τόνισε ο Γιώργος Παπαγιάννης.

