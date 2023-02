Σκάνδαλο στην Ευρωλίγκα! Παίκτης αγωνίστηκε ενώ είχε συμπληρώσει 5 φάουλ

Κάθε εβδομάδα οι ρέφερι φροντίζουν να γίνονται... πρωταγωνιστές με τις αποφάσεις τους. Την ώρα που τίποτα δεν αλλάζει υπό την ηγεσία του Ρίτσαρντ Στόουκς στο εν λόγω ζήτημα, τα... απίστευτα συνεχίζονται. Αυτή τη φορά, ο Ισμαέλ Μπάκο της Βίρτους Μπολόνια χρεώθηκε με το 5ο φάουλ του στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν με 04'08'' να μένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Βέλγος σέντερ φάνηκε να πηγαίνει προς τον πάγκο, αλλά οι Γάλλοι έκαναν την επαναφορά με τον ίδιο να μην έχει αποχωρήσει από το παρκέ. Έτσι, το ματς συνεχίστηκε κανονικά δίχως αλλαγές σαν να μην είχε προηγηθεί η αποβολή του παίκτη με 5 φάουλ!

Φαίνεται πως οι άνθρωποι της γραμματείας δεν ενημέρωσαν τους διαιτητές για το 5ο φάουλ του σέντερ του Σέρτζιο σκαριόλο, ο οποίος έμεινε κανονικά στο ματς για άλλα 14''. Στη συνέχεια, ο Μπάκο έγινε αλλαγή με τον προπονητή της Βιλερμπάν, Τι Τζέι Πάρκερ, να διαμαρτύρεται στους διαιτητές για το λάθος τους.

The ref called the offensive foul on Bako, it was his 5th. The table didn’t show that, so he stayed on court for the whole following action.

At least there was another foul after few seconds, so basically this didn’t really affect the game. But… ???????????? pic.twitter.com/wO3Dvy01Cn