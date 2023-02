Επική γκάφα Μάικ Τζέιμς - Έγινε έξαλλος - "Από τα πιο ανόητα πράγματα που έχω κάνει" (Vid)

Η Μονακό γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 91-95, με τον Μάικ Τζέιμς να είναι μοιραίος στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Αμερικανός γκαρντ με το σκορ στο 88-91 είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με ελεύθερο τρίποντο, ωστόσο επέλεξε να δώσει μία κακή έξτρα πάσα στον Μπλόσομγκεϊμ, στέλνοντας την μπάλα έξω και χαρίζοντας ουσιαστικά στη Ρεάλ τη νίκη.

Μετά το ματς, ο Τζέιμς έκανε μέσω twitter την αυτοκριτική του, τονίζοντας πως η απόφασή του να αφήσει το σουτ ήταν μία από τις πιο ανόητες που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. «Από όλα τα σουτ που έχω πάρει και στη ζωή μου επέλεξα να δώσω πάσα σε αυτό. Είναι ένα από τα πιο τρελά και ανόητα πράγματα που έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό. Φαντάζομαι πως πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι», τόνισε συγκεκριμένα ο γκαρντ της Μονακό.

All the shots i done shot in my life and i pass up that one is the craziest and dumbest shit I’ve done in a long time…. Always next game i guess