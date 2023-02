Το απίθανο βίντεο της Nike για τον GOAT Λεμπρόν που έσπασε το ρεκόρ πόντων στο NBA!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έφτασε στο "Έβερεστ" του NBA, με την κατάρριψη του ρεκόρ πόντων του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Σε αυτό το πλαίσιο η Nike ετοίμασε ένα εντυπωσιακό μίνι-βίντεο αφιέρωμα στον μύθο πια Λεμπρόν Τζέιμς, το οποίο παίχτηκε στα μάτριξ του γηπέδου, όταν ο σούπερ σταρ των Λέικερς "έσπασε" το φράγμα των 38.388 πόντων.

Δείτε το φοβερό βίντεο:

20 years later, we are who we’ve always been – Witnesses to @KingJames never-ending greatness. ???? #WitnessGreatness pic.twitter.com/QP9nY8RfZD