Ο κόσμος του NBA και όχι μόνο υποκλίνεται στον Λεμπρόν Τζέιμς! (ΦΩΤΟ)

9 views

"Βασιλιάς" και με τη... βούλα είναι πλέον ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος έσπασε το ρεκόρ του σπουδαίου Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA!

Λεμπρόν Τζέιμς: Όλος ο κόσμος ήταν συντονισμένος στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο Λος Άντζελες και παρακολουθούσε λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια του 38χρονου σούπερ σταρ να ξεπεράσει τον θρύλο των Μπακς και των Λέικερς.

Τη στιγμή που ο Λεμπρόν έσπασε το ρεκόρ, τα σχόλια στα social media έπεφταν... βροχή, με τον κόσμο του NBA και όχι μόνο να του υποκλίνεται.

Δείτε μερικά από τα tweets υπόκλισης στον GOAT Λεμπρόν:

Congrats @KingJames …legendary stuff right there ???? #38388 — Stephen Curry (@StephenCurry30) February 8, 2023

Congratulations on becoming the NBA’s all-time leading scorer, @KingJames ????????



A truly incredible achievement ???? pic.twitter.com/5L8adwi2Q3 — Liverpool FC (@LFC) February 8, 2023

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ