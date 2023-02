Με τρομερό Ντένμον και game changer Μωραΐτη το Περιστέρι απέκλεισε τον ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

29 views

Το Περιστέρι έκανε μια σπουδαία ανατροπή από νωρίς και τώρα ετοιμάζεται να τα δώσει όλα κόντρα στην ΑΕΚ για να πάει στον τελικό!

Το Περιστέρι πήρε μια σπουδαία νίκη ενάντια στον ΠΑΟΚ με 77-64. Η νίκη ήρθε για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, παρά το γεγονός πως βρέθηκε ακόμη και στο -9 νωρίς στην αναμέτρηση! Παρόλα αυτά ο Σπανούλης έκανε κίνηση ματ νωρίς με τον Μωραϊτη, ο οποίος κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να πετύχει 9 πόντους και να δώσει το προβάδισμα στο Περιστέρι!

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ... πάει σπίτι του, όπως και ο Πανιώνιος, με το Περιστέρι να περιμένει πλέον να αντιμετωπίσει την λαβωμένη ΑΕΚ με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους τυπικά γηπεδούχους ήταν οι Ντένμον και Μωραϊτής, με τον πρώτο να αναλαμβάνει δράση στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου προλαβαίνοντας να έχει μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέτου 21 πόντους!

Τα στατιστικά των παικτών

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ με τρίποντο του Ράιλι, ωστόσο ο Κασελάκης μείωσε άμεσα σε 2-3, για να βάλει νέο τρίποντο ο Ράιλι. Γενικά, η ομάδα του Περιστερίου μπήκε αρκετά άστοχα στην αναμέτρηση και μετά από 4΄ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά με 2-10 στο σκορ, χάρη σε καλάθι του Ρένφρο. Η διαφορά μάλιστα έφτασε και στους 9 με τον Ράιλι να έχει 3/3 τρίποντα και να κάνει το 4-13 νωρίς στην αναμέτρηση.

Περιστέρι - ΠΑΟΚ | " itemprop="name" />

Σε εκείνο το σημείο ο Σπανούλης έριξε στον αγώνα τον Μωραϊτη, ο οποίος εξελίχθηκε σε game changer, μιας και με το που μπήκε το 4-13 έγινς 17-15 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τον ίδιο να βάζει 9 πόντους σε λίγα λεπτά και το buzzer beater του πρώτου δεκαλέπτου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Χαντς να ισοφαρίζει σε 17-17, ωστόσο αυτή ήταν και η τελευταία ισοπαλία στον αγώνα, με το Περιστέρι να ανεβάζει ρυθμό. Το 17-17 έγινε, λοιπόν, 26-17 χάρη σε τρίποντο του Ντένμον, ωστόσο Μαργαρίτης και Ρένφρο έκαναν το 26-22. Η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στους 10 χάρη σε τρίποντο του Ντένμον για το 35-25! Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με το 38-29 υπέρ του Περιστερίου, με τον Μωραϊτη να έχει 13, τον Ράιλι 12 και τον Ντένμον 11 στα πρώτα 20΄.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ρένφρο να καρφώνει, ενώ στη συνέχεια ο Ντένμον με ένα προσωπικό του σόου έκανε το 44-31, με ένα 6-0 δικό του. Ο Ράιλι από πλευράς ΠΑΟΚ συνέχισε να σκοράρει από το τρίποντο, κάνοντας το 44-34, ωστόσο ο Ντένμον συνέχισε να σκοράρει και έκανε το 48-38 με 2/2 βολές. Από πλευράς ΠΑΟΚ ο Ρένφρο έβγαζε συνέχεια ενέργεια στην άμυνα φτάνοντας 4 τάπες λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου! Πάντως, ο Μωραϊτης έδωσε νέα λύση με τρίποντο για το 51-41, ωστόσο στη συνέχεια έκανε επιθετικό φάουλ.

Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με καλάθι του Ραντάνοφ μετά από κλέψιμο για το 53-43. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο με καλάθι του Χαντς, ωστόσο απάντησε αμέσως ο Χάμερ σε 55-45.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να μειώσει κατά βάση με τους Χαντς και Σαλούστρο, ωστόσο οι Περιστεριώτες είχαν συνέχεια λύσεις για να διατηρούν τους 10 πόντους, κάνοντας το 62-52, ενώ απέμεναν 5.00 για την ολοκλήρωση του αγώνα, με τον Λυκογιάννη να καλεί time out σε εκείνο το σημείο του αγώνα, σε μια τελευταία προσπάθεια του ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή. Μια σημαντική λύση ήρθε από δίποντο του Μαργαρίτη για το 62-54, κάτι που ανάγκασε τον Σπανούλη να πάρει time out σε εκείνο το σημείο, για τα τελευταία 4.50΄ του αγώνα. Ο Μπίλαν σκόραρε μετά το time out, ωστόσο στην επόμενη φάση ο Χαντς κέρδισε το 5ο φάουλ του Χάμερ, ο οποίος αποσύρθηκε από την αναμέτρηση. Ο νεαρός γκαρντ έβαλε 1/2 βολές με αποτέλεσμα να μειώσει στους 9, για να στείλει ξανά τη διαφορά στους 11 ο Φρανσίνσκο στην αμέσως επόμενη φάση.

Στη συνέχεια ο Ντένμον έκανε το 75-62, τελειώνοντας ουσιαστικά και την υπόθεση νίκη, φτάνοντας τους 23 πόντους!

Περιστέρι - ΠΑΟΚ | " itemprop="name" />

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Δείτε όλες τις αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο sportdog.gr







ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ