Τρέλα ενόψει Ολυμπιακού - Ανακοινώθηκε sold out ένα μήνα πριν το παιχνίδι

Η Ζαλγκίρις θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με τους Λιθουανούς να ανακοινώνουν sold out στην αναμέτρηση σχεδόν ένα μήνα πριν από το παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκίρις στις 16 Μαρτίου για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και ήδη τα εισιτήρια για τον αγώνα εξαντλήθηκαν, με τη Zalgirio Arena να αναμένεται κατάμεστη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Λιθουανοί θα γεμίσουν το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το φετινό Final 4, ωστόσο το γεγονός ότι αυτό έγινε από τόσο νωρίς είναι ενδεικτικό και της προσμονής των φιλάθλων της ομάδας για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει αρκετά και για τις δύο ομάδες, καθώς θα γίνει πέντε «στροφές» πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

The game against Olympiacos is turning some heads! ???? pic.twitter.com/d86VEFAron