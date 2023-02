Θυμήθηκε τον Παναθηναϊκό ο Ντομινίκ - Φοβερή ατάκα και αποθέωση για τον κόσμο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ντομινίκ Ουίλκινς: Δεν ξεχνάει το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό ο Human Highlight που μιλώντας σε κανάλι στο πλαίσιο του All Star Weekend αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από την εποχή που ήταν στους Πράσινους τονίζοντας μάλιστα ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ πιο φανατικούς φιλάθλους από αυτούς του Τριφυλλιού.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τους πιο φανατικούς φιλάθλους στον κόσμο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ήταν σπουδαία εμπειρία, κερδίσαμε το ευρωπαϊκό όταν ήμουν εκεί. Οι άνθρωποι εκεί μου φερόντουσαν σαν είδωλο. Ήταν απίστευτα στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντομινίκ Ουίλκινς.

Dominique Wilkins LOVED his time in ???????? Athens and the Panathinaikos fans ???? pic.twitter.com/9gMUtPE6hD