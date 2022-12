Έδωσε απαντήσεις ο Σάντος - Αυτά ισχύουν για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο

Φερνάντο Σάντος: Μπορεί η Marca να αναφέρει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει συμφωνήσει με την Αλ Νασρ για συμβόλαιο 2,5 χρόνων με ισχύ από τον ερχόμενο Γενάρη, όμως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, μιλώντας ενόψει του αγώνα με την Ελβετία, τόνισε πως δεν γνωρίζει κάτι και πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη στο Μουντιάλ.

​

«Δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Δεν γνώριζα τίποτα γι' αυτό μέχρι πριν από λίγα λεπτά που έφτασα εδώ. Αλλά αυτή είναι η απόφασή του. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φερνάντο Σάντος.



❗



Fernando Santos on Ronaldo’s reported move to Saudi Arabia:



“I haven’t spoken to him about this. I didn’t know about this tbh until few minutes when I arrived here. But that’s his decision. We are totally focused on the World Cup”. pic.twitter.com/zhL5C3JXm8