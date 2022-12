Κάνει πλάκα... περπατώντας ο Μέσι - Απίθανο στατιστικό στο Μουντιάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λιονέλ Μέσι δείχνει την ποιότητα του και στο φετινό Μουντιάλ, χωρίς να... καταπίνει ατελείωτα χιλιόμετρα στο γήπεδο! Αυτό φάνηκε και ενάντια στην Αυστραλία, σε ένα ματς που ήταν συγκλονστικός.

Πάντως, οι... πολέμιοι του του την είπαν στο συγκεκριμένο ματς και γενικότερα για το φετινό Μουντιάλ που κάνει σχετικά με το πόσο πολύ... τρέχει στο γήπεδο.

Όπως αποκάλυψε το BBC με έναν πίνακα του, ο Μέσι έχει κάνει τα περισσότερα βήματα στα γήπεδα του Κατάρ, περπατώντας. Ο 35χρονος έχει κάνει 4.625 βήματα στην φάση των ομίλων, ενώ ακολουθούν, ο Γκανέζος, Σαλισού με εκατό βήματα λιγότερα και ο Μεξικανός, Ιρβινγκ Λοσάνο με 4.505 βήματα.

Μάλιστα, στη φάση των ομίλων, ο Μέσι ήταν ο δεύτερος ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα χιλιόμετρα σε ένα παιχνίδι, καθώς κόντρα στους Μεξικανούς είχε σχεδόν 5 χιλιόμετρα... σβηστά, πίσω μόνο από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ο οποίος περπάτησε 5.2 κόντρα στους Σαουδάραβες.

Πάντως, αυτό μόνο... κακό δεν είναι, από τη στιγμή που μιλάει στα κρίσιμα σημεία και έχει τρεχαντήρια και πολεμιστές δίπλα του. Όπως αποκάλυψε η opta, ο Μέσι είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει τρέξει τα περισσότερα χιλιόμετρα στο Κατάρ με την μπάλα στα πόδια του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αργεντινός σταρ έχει καταφέρει να διανύσει 1.187 μέτρα με την μπάλα στα πόδια του στα γήπεδα του Κατάρ, σε αυτά τα τέσσερα ματς που έχει δώσει. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στη διοργάνωση δεν έχει τρέξει περισσότερα μέτρα με την μπάλα.

