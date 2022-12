Ραγδαίες εξελίξεις με Σάντος στην Πορτογαλία - Τον... έφαγε ο Ρονάλντο

Θέμα χρόνου αποτελεί η απόλυση του Φερνάντο Σάντος από τον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας.

Η Πορτογαλία αποκλείστηκε από το Μαρόκο και δεν θα δώσει το «παρών» στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αυτό, όπως προκύπτει, θα κρίνει το μέλλον του πρώην τεχνικού των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας. «Αύριο θα βρίσκομαι στην Λισαβόνα και θα συζητήσω με τον πρόεδρο, όπως πάντα» ήταν η δήλωση του 68χρονου, που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ αναμένεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία βρίσκεται εδώ και 8 χρόνια.

Σε 108 αγώνες στον πάγκο της Πορτογαλίας είχε απολογισμό 76 νίκες, 23 ισοπαλίες και 18 ήττες.

Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. ???????????? #Qatar2022



Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL