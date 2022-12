Έσκασε τώρα: Σημαντική αλλαγή στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022! (ΦΩΤΟ)

Σε μια σημαντική αλλαγή προχώρησε η FIFA ενόψει των ημιτελικών του Μουντιάλ, αφού παρουσίασε τη νέα μπάλα που θα χρησιμοποιήσουν Αργεντινή, Κροατία, Γαλλία και Μαρόκο.

Η «Αλ Ρίχλα», μετά από 60 αγώνες αποτελεί παρελθόν, με την διοργανώτρια να παρουσιάζει τη νέα μπάλα, που θα έχει την ονομασία «Αλ Χιλμ», η οποία θα κάνει το... ντεμπούτο της στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Κροατία.

Adidas unveil 'Al Hilm', the official World Cup ball for the semifinals and final pic.twitter.com/9ueFnCGgqN