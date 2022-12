Δεν τα παρατάει ο Ρονάλντο - Αυτός είναι ο νέος μεγάλος στόχος του με την Πορτογαλία

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μπορεί οι φήμες να ανέφεραν ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ να έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στο Μαρόκο για το Μουντιάλ, δημοσίευμα από την Πορτογαλία και το Correio da Manha αναφέρει ότι στόχος του πλέον είναι η συμμετοχή του στο Euro 2024, στη Γερμανία.

​

Να σημειώσουμε, πάντως, εδώ πως στο επερχόμενο Euro ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι 42 ετών, πράγμα που από μόνο του καθιστά πολύ δύσκολο να καταφέρει κάτι τέτοιο και μένει να δούμε αν τελικά θα το καταφέρει.

Cristiano Ronaldo is not going to retire from the Portugal national side!



He believes he can be useful to his country AT LEAST until EURO 2024!



Via Correio da Manhã pic.twitter.com/DQfEZakeQh