Τραγωδία στο Μονπελιέ με 14χρονο Μαροκινό νεκρό - Μετά τη νίκη της Γαλλίας - Βίντεο-σοκ!

Μουντιάλ 2022: Ο οδηγός του οχήματος, τράπηκε σε φυγή και το εγκατέλειψε στην κοντινή γειτονιά, Μοσόν, όπου εντοπίσθηκε από τις Αρχές της πόλης και κατασχέθηκε, όπως αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου, ενώ διευκρινίζεται πως «ο οδηγός αναζητείται και η έρευνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς, υπό τις οδηγίες της εισαγγελίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού Τύπου, τα πρώτα στοιχεία αυτής της έρευνας αποκαλύπτουν ότι ο οδηγός αναγκάσθηκε να σταματήσει λόγω της κυκλοφορίας κι ένας πεζός άρπαξε την σημαία που υπήρχε στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός επανεκκίνησε απότομα, με αποτέλεσμα να κτυπήσει αρκετούς πεζούς και έπεσε πάνω στο νεαρό αγόρι. Στο Twitter, η βουλευτής της περιοχής, Ναταλί Οζιόλ, εξέφρασε την λύπη της «που αυτό το αθλητικό γεγονός κατέληξε σε απόλυτη τραγωδία».

Λίγο πριν το τέλος του ημιτελικού με το Μαρόκο (2-0), ξέσπασαν συγκρούσεις στην «Πλατεία της Κωμωδίας», στο κέντρο της πόλης, αλλά η επέμβαση της αστυνομίας, αποκατέστησε την ηρεμία στην περιοχή.

Στην υπόλοιπη περιοχή, η βραδιά κύλησε χωρίς προβλήματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι στο Παρίσι, έγιναν 167 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 145 στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκτός Παρισίων, κατεγράφησαν 95 συλλήψεις, εκ των οποίων 87 μετετράπησαν σε συλλήψεις, ενώ πέντε αστυνομικοί τραυματίσθηκαν ελαφρά. Τέλος, επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης, στην Γκρενόμπλ, στην Λιόν, στην Νίκαια και στο Μπορντό.

Tensions between France-Morocco fans in central Montpellier after the World Cup semi-final result. pic.twitter.com/voodUCRIX7