Διακοπή σε ματς α’ κατηγορίας - Αιμόφυρτος ο τερματοφύλακας, τον χτύπησαν με μεταλλικό κουβά!

Δείτε σοκαριστικά βίντεο και φωτογραφίες.

Το ντέρμπι της A-League μεταξύ της Μελβούρνης Σίτι και της Μελβούρνης Βίκτορι διακόπηκε εν μέσω χαοτικών σκηνών, μετά από εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, κατά την οποία ο τερματοφύλακας της Σίτι, Τομ Γκλόβερ, έμεινε αιμόφυρτος μετά από χτύπημα στο πρόσωπο.

Ο Γκλόβερ χτυπήθηκε από έναν μεταλλικό κουβά καθώς οι οπαδοί της Βίκτορι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο μετά τα 20 λεπτά του αγώνα, με τη Σίτι εκείνη τη στιγμή να προηγείται 1-0 στο Melbourne Rectangular Stadium.

Ο τερματοφύλακας οδηγήθηκε εκτός γηπέδου με αίμα στο πρόσωπό του και ο διαιτητής Άλεξ Κινγκ βρέθηκε περικυκλωμένος από οπαδούς.

«Τέτοια συμπεριφορά δεν έχει θέση στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο. Πλήρη έρευνα της ομοσπονδίας θα ξεκινήσει αμέσως, όπου θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία της Αυστραλίας.

Ο Γκλόβερ φέρεται να στοχοποιήθηκε αφού πέταξε μια φωτοβολίδα που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και πάλι στους φιλάθλους. Η ομάδα του αργότερα είπε ότι υπέστη ύποπτη διάσειση.

Μια φωτοβολίδα φάνηκε επίσης να χτύπησε έναν κάμεραμαν του Network 10 που κάλυπτε τον αγώνα.

Παίκτες και διαιτητές αποχώρησαν από το γήπεδο και ο αγώνας διεκόπη καθώς κλήθηκε η αστυνομία να ελέγξει τον κόσμο.

«Η Αυστραλιανή Επαγγελματική Λίγκα (APL) συντονίζεται με την ομοσπονδία σχετικά με τις συνέπειες αυτών των γεγονότων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η APL.

Να σημειωθεί ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων της Μελβούρνης είχαν αρχικά σχεδιάσει να αποχωρήσουν από το παιχνίδι στα 20 λεπτά για να διαμαρτυρηθούν για την κίνηση της «μεταφοράς» των τελικών για τον τίτλο στο Σίδνεϊ έως το 2025

I started recording at 20’ during the #MelbDerby (as a neutral) to witness what was supposed to be a historic moment of solidarity in the face of APL beauracracy. Instead, what I saw was an exhibition of shameful thuggery, violence and lunacy. Gutted! @aleaguemen #MCYvMVC pic.twitter.com/WmY10djedt — Dane Whybrow (@DaneWhybrow) December 17, 2022

The moment the Victory active stormed the pitch. #MCYvMVC pic.twitter.com/Mqk4e5N5XH — Alex Catalano (@acat493) December 17, 2022

Brave enough to storm the pitch.



But not brave enough to show your face while storming the pitch.



What a disgraceful sequence of events.#MCYvMVC pic.twitter.com/f5GfTS2xux — Matthew Donald (@MattDonald22) December 17, 2022

Scenes of crowd trouble at the Melbourne derby. Melbourne City vs Melbourne Victory has been abandoned due to safety concerns. pic.twitter.com/6DEUlIFKkO — FT90Extra (@FT90Extra) December 17, 2022

#ALeague #MelbourneDerby



•Melbourne City vs Melbourne Victory.



Awful to see a player get injured, no players deserves to go through this honestly.



We hope we makes a speedy recovery. pic.twitter.com/GYd13QgZS6 — ????????S.m???????? (@MelbourneBlokee) December 17, 2022

