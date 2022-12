Κατάθεση ψυχής από τον ρέφερι του τελικού: "Είχα ταχυκαρδία και πήγα να σταματήσω τη διαιτησία!"

Αργεντινή - Γαλλία: Δηλώσεις για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία έκανε ο Πολωνός διαιτητής, Σιμόν Μαρτσίνιακ, ο οποίος θα διευθύνει τη σπουδαία συνάντηση στο Κατάρ.

Ο 41χρονος ρέφερι αναφέρθηκε μάλιστα στο πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε εκτός γηπέδων για αρκετό καιρό, προσθέτοντας ότι πλέον αισθάνεται καλά και μπορεί να χαμογελά ξανά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο διαιτητής του μεγάλου τελικού:

"Είχα μια πολύ δύσκολη περίοδο τον τελευταίο 1.5 χρόνο. Είχα ταχυκαρδία. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο για μένα να σταματήσω τη διαιτησία. Μου έλειψε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η αίσθηση ήταν απαίσια. Τώρα, η ζωή μου επιστρέφει τη χαρά και δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω γιατί είναι ένα θαυμάσιο συναίσθημα".

2011: Became a FIFA referee

2018: Refereed at first #FIFAWorldCup tournament

2021: Took time out due to a heart illness

2022: Appointed as referee for the #FIFAWorldCup Final



