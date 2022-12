"Ψύχραιμες" τοποθετήσεις από άσο της Αργεντινής - "Όποιος με αμφισβήτησε να μου πάρει π!#@" (Vid)

Ροντρίγκο Ντε Πολ: Η Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και οι παίκτες της ομάδας πανηγύριζαν σαν... παιδιά στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια του γηπέδου Λουσαΐλ, μόνο που ένας από αυτούς... ξέφυγε.

Πιο συγκεκριμένα ο Νικολάς Οταμέντι έκανε live στο Instagram και κατά τη διάρκεια του βίντεο ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, πάνω στον ενθουσιασμό των πανηγυρισμών είπε: «Είμαστε στην ιστορία για πάντα. Όποιος με αμφισβήτησε μπορει να μου πάρει π!#@»

De Paul referring to his criticism towards him after Saudi game: “We are in the history forever. Whoever doubted me, s*ck my dick” pic.twitter.com/8aaYdaVfUu