Τίναξε την... μπάνκα στον τελικό του Μουντιάλ ο γιος του Γκάρι Λίνεκερ

Μπορεί να μην κληρονόμησε το ένστικτο σκόρερ που είχε ο πατέρας του, αλλά ο γιος του Γκάρι Λίνεκερ, Τζορτζ, φαίνεται πως έχει μαντικές ικανότητες.

Kι αυτό γιατί έβαλε ένα συνδυαστικό στοίχημα επτά σημείων για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κατάφερε να τα πιάσει ΟΛΑ κερδίζοντας με μόλις 20 λίρες το ποσό των 4.276 λιρών!

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος γιος του Άγγλου άλλοτε σπουδαίου σέντερ φορ πόνταρε και έπιασε τα εξής:

-να σκοράρει ο Μέσι σε οποιαδήποτε στιγμή του τελικού

-να σκοράρει ο Εμπαπέ σε οποιαδήποτε στιγμή του τελικού

-να κατακτήσει η Αργεντινή το Παγκόσμιο Κύπελλο

-να λήξει η κανονική διάρκεια του αγώνα 2-2

-να επικρατήσει η Αργεντινή στα πέναλτι

-να δοθεί πάνω από μια κίτρινη κάρτα στον τελικό

-να εκτελεστούν πάνω από πέντε κόρνερ στον τελικό

If anyone deserves to win a bet, I think it’s me. Thank you all ???? pic.twitter.com/7PX4nYoOhk