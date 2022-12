Ακατάλληλο: Η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ και μια γυναίκα γδύθηκε στο γήπεδο (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι οπαδοί της Αργεντινής πανηγύρισαν έξαλλα το πέναλτι του Μοντιέλ, το οποίο έδωσε το κύπελλο του Μουντιάλ 2022 στον συγκλονιστικό τελικό με την Γαλλία την Κυριακή (18/12) και ξεχώρισε ανάμεσά τους μία Αργεντινή γυναίκα που έμεινε γυμνή την μέση και πάνω!

Μια γυναίκα, μάλιστα, ξέχασε όλες τις προειδοποιήσεις και τις απειλές για σύλληψη σε περίπτωση «ελαφρών» ενδυμασιών, και αποφάσισε να... γδυθεί για τη μεγάλη νίκη.

Για κακή της τύχη, δε, καθώς ήταν στην πρώτη γραμμή των κερκίδων, η κάμερα κατέγραψε τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της οι οποίοι εντοπίστηκαν άμεσα από χρήστες των social media.

Argentinian fan goes topless in Qatar for the win. pic.twitter.com/754bcjkVxM