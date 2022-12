Συγκλονιστικό βίντεο! Η αντίδραση του Σκαλόνι μετά τη νίκη της Αργεντινής - Σπαράζει στο κλάμα

Λιονέλ Σκαλόνι: Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή, μετά από την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, έκανε και τους πιο... σκληρούς να λυγίσουν όπως έγινε και με τον τεχνικό της Αλμπισελέστε.

Πιο συγκεκριμένα η κάμερα, μετά το τέλος των πέναλτι, είχε... λοκάρει πάνω στον Λιονέλ Σκαλόνι, με τον 44χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό της Αργεντινής αρχικά να παρακολουθεί απαθής τον αγωνιστικό χώρο και να μην αντιδρά στις αγκαλιές των συνεργατών του πριν ξεσπάσει σε λυγμούς στα χέρια του Λεάντρο Παρέδες.



Some events in life defy expressed emotions.

Scaloni had one of those ‘I don’t know how to feel’ moments last night.



Credit to FIFA/TyCSports for the Video.

Peter Drury for the Voicing. pic.twitter.com/JCvAoYzRV7