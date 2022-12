Ατάκες-"φωτιά" από Μαρινάκη για Νότιγχαμ και διαιτησία - Πόσες ώρες δουλεύει την ημέρα

Συνέντευξη στην αγγλική Telegraph έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ μίλησε κυρίως για τον σύλλογο της Premier League αλλά και τις επιχειρήσεις του, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «αν δεν δουλέψω 16 ώρες τη μέρα, κάτι έχει πάει στραβά».

Ο Έλληνας επιχειρηματίας αναφέρθηκε στα ταξίδια του, τους στόχους της Φόρεστ και τα μεταγραφικά της, με τον δημοσιογράφο Τζον Πέρσι να συναντά τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον Πειραιά και να αναφέρεται στο κείμενο στην... απέχθεια του ισχυρού άντρα Πειραιωτών και "garibaldis" στο... πράσινο χρώμα λόγω Παναθηναϊκού, στην περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ περιουσία του, το φιλανθρωπικό του πρόσωπο και το μίσος του για την αποτυχία.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη:

Είναι σημαντικό να φέρεις τα αποτελέσματα που έχεις υποσχεθεί, αυτό έκανα στη ζωή μου για να έχω επιτυχίες. Θα συνεχίσω να το κάνω. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Φόρεστ επέστρεψε μετά από 23 χρόνια. Δεν θα κάνουμε πίσω και θέλουμε η ομάδα να πάει ακόμα πιο ψηλά.

Ο ανταγωνισμός είναι ακόμη πιο δυνατός αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Ο άμεσος στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία.

Exclusive interview with Evangelos Marinakis, the #nffc & Olympiacos owner: on Forest's Premier League season so far, the 23 signings, sackings, January transfer plans & the pursuit of success. A rare glimpse into the world of Marinakis, from Piraeus https://t.co/E8bg809l0h

Είπαν ότι έχουμε έχουμε πάρει πολλούς παίκτες. Αλλά πέντε από τους περσινούς μας βασικούς ήταν δανεικοί, οπότε έπρεπε να τους αντικαταστήσουμε. Δεν πήρα παίκτες απλά για να χαλάσω λεφτά αλλά επειδή τους χρειαζόμασταν.

Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τουλάχιστον δύο παίκτες τον Ιανουάριο. Αυτό είναι το πλάνο μας, αν και πιστεύουμε σε αυτούς που ήδη έχουμε.

Ήταν καλά παιδιά (σ.σ. τα στελέχη που απολύθηκαν το φθινόπωρο) αλλά θέλαμε να φέρουμε καλύτερους. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, υπάρχει μόνιμη ανάγκη για βελτίωση.

Πολλά ταξίδια, τουλάχιστον μία ή δύο φορές την εβδομάδα μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας και στην υπόλοιπη Ευρώπη – μερικές φορές ακόμη πιο μακριά.

Περνάω πολλές ώρες με τα ναυτιλιακά, είναι η δουλειά μου και έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Έχουμε τον μεγαλύτερο όμιλο media στην Ελλάδα, υπάρχουν ασφαλώς οι δύο ομάδες, συν κάποια άλλες επιχειρήσεις με μεσιτικά και και πράσινη ενέργεια.

Με κρατούν απασχολημένο αλλά είμαι χαρούμενος και απολαμβάνω τη δουλειά. Για όσο με ευχαριστεί, θα συνεχίσω να το κάνω.

Το ξεκίνημά μας στη σεζόν ήταν δύσκολο, αλλά τώρα έχουμε αυτοπεποίθηση επειδή έχουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Πάντα πιστεύαμε ότι ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να αποδίδει η ομάδα.

Δεχτήκαμε μερικά γκολ στο τέλος και είχαμε κάποιες απαίσιες διαιτησίες. Θα μπορούσαμε εύκολα να είμαστε στο +6. Αυτά είναι γεγονότα, είναι ό,τι συνέβη.

Πιστεύω ακόμα ότι υπάρχει χρόνος μπροστά μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην επιτυχία της ομάδας, που σημαίνει και επιτυχία για το Νότιγχαμ και την περιοχή».

Evangelos Marinakis has told John Percy that at least two more players will be arriving in January, with attacking players and a centre-half seen as priorities.#NFFC@TelegraphSport pic.twitter.com/BKrJ24X6W2