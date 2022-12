Εκπλήξεις Μίτσελ στην ενδεκάδα με ΠΑΣ - Βασικός ο Φορτούνης και όχι μόνο - Εκτός ο Μαρσέλο!

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός: Οι εκτιμήσεις περί συνύπαρξης Χάμες, Μπιέλ και Φορτούνη επιβεβαιώθηκαν κι έτσι για πρώτη φορά, θα τους δούμε μαζί στη βασική 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα. Στον πάγκο ο Μαρσέλο, παρά τα δύο γκολ με Ατρόμητο.

Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν παρατάσσονται στους Ζωσιμάδες ως εξής: Πασχαλάκης - Βρουσάι, Ρέτσος, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ - Εμβιλά, Ινμπόμ Χουάνγκ - Φορτούνης, Χάμες και Μπιέλ - Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #slgr #PASOLY #Stoiximan pic.twitter.com/LvrmnkP48z