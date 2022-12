Συγκινητικό βίντεο του ΠΑΟΚ για τα Χριστούγεννα - "Μοιράστε την αγάπη σας" (ΒΙΝΤΕΟ)

ΠΑΟΚ: Σε εορταστικό κλίμα έχει μπει ο ΠΑΟΚ ενόψει Χριστούγεννων. Ο Δικέφαλος ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube ένα βίντεο από το έκτο “Xmas Project”, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2018.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στέλνει το κεντρικό μήνυμα στους παίκτες του. “Μοιράστε την αγάπη σας” και εκείνοι το έκαναν πράξη έμπρακτα. Από την επίσκεψη στο γηροκομείο, τη βοήθεια στους ανθρώπους της καθαριότητας και του εμπορίου, μέχρι και την μπάλα με τα μικρά παιδιά δίπλα από το γήπεδο της Τούμπας.

This Xmas, we decided to share the love. To our people. To our city. To all of you! #PAOK #Xmas #ShareTheLove #PAOKFamily @IroesGr pic.twitter.com/WP79c9uZBa