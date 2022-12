"Πάγωσαν" όλοι στο γήπεδο - Ανατριχιαστικός τραυματισμός τερματοφύλακα (ΒΙΝΤΕΟ)

Έναν ανατριχιαστικό τραυματισμό υπέστη ο, Κρεγκ Γκόρντον, κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της Χαρτς με την Νταντί Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα, στο 73ό λεπτό της αναμέτρησης, ο πολύπειρος γκολκίπερ έκανε μια άτσαλη έξοδο και συγκρούστηκε με αντίπαλο επιθετικό, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να κάνει πέναλτι, αλλά και να τραυματίσει πολύ σοβαρά το δεξί του πόδι.

Δείτε τη φάση του τραυματισμού του στο 1:48 του παρακάτω βίντεο:

♥️ Lawrence Shankland's late penalty earned Hearts a draw at Dundee United but they lost Scotland keeper Craig Gordon to serious injury ⬇️ pic.twitter.com/eqSvD8PVwS